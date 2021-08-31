Популярный российский рэпер Моргенштерн в интервью Дмитрию Гордону высказал свое мнение о российском оппозиционере Алексее Навальном, о котором он когда-то написал песню.

"Не в обиду Лехе, у него прекрасная жена, семья, дети. Я вижу, что это чистые люди. Но я с Лехой один раз в жизни виделся вживую и после этой встречи у меня все поменялось, потому что он ненастоящий. Это робот. Это не человек. И я тогда понял всё и все, что с ним происходит, скорее всего, это запрограммировано, по сценарию" - сказал музыкант.

Также Дмитрий Гордон спросил, как он относится к тому, что в России собирались отравить "Новичком" еще нескольких человек, "которые поднимают голос".

"Н@й они его тогда поднимают?" - ответил Моргенштерн. На уточнение, что может им что-то не нравится на родине, он сказал: "Так с@вайте отсюда... Чувства справедливости нет, его придумали. Осознавайте, что вы делаете. Кто в адекватном уме будет п@ть на тех, кто может тебя убить? Ты будешь киллеру говорить: "Ты дурак?" Вопросы к тем, кто п@ит вот и всё".

Напомним, что ранее мы писали к чему привело год спустя отравление Алексея Навального.

Также мы писали, что Навальному предъявили очередное обвинение, на этот раз из-за Фонда борьбы с коррупцией.