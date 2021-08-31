Российский рэпер Моргенштерн в интервью ведущему Дмитрию Гордону рассказал, почему сначала анонсировал концерты весной, а потом сказал, что боится ехать в Украину.

"Мне страшно было, да. Есть у вас просто человечек, который в прямом эфире зарезал другого человека и не сел в тюрьму. Это глава "Правого сектора" по-моему так... (Сергей Стерненко - Ред.) Убил и не сел. Факт. И вот этот человек выкладывает себе на страницу мою фотографию и говорит: "В следующий раз, когда он приедет - встречайте его. Поэтому мне страшно", - сказал рэпер.

Он добавил, что после инцидента в Одессе "приехали нацики" и "раз@ли клуб".

"Подожгли покрышки, вытащили директора, заставили извиняться. Ты это знаешь? Вот теперь знаешь. Поэтом мне страшно. Потому что мои пацаны не могут туда оружие провезти с собой" - обратился он к Гордону.

Напомним, что 31 августа было опубликовано почти трехчасовое интервью Моргенштерна на ютуб-канале "В гостях у Гордона".

В нем он рассказал, почему назвал траур в Одессе показухой и почему Алексей Навальный все делает по сценарию.

Ранее СБУ запретил въезд Моргенштерну в Украину за пропаганду насилия и жестокости. При этом он рассказал, что закрыли въезд Алишеру Валееву, хотя по паспорту он Алишер Моргенштерн. Он взял фамилию матери.

"Вот такая у вас служба безопасности",- заявил рэпер.