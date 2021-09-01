Российский рэпер Моргенштерн, которому запретили въезд в Украину, дал интервью Дмитрию Гордону. Они встретились в Стамбуле и записали почти три часа разговора.

В нем музыкант ответил на вопрос, чей Крым, рассказал, что думает о Владимире Зеленском, Владимире Путине, Алексее Навальном и почему боится ехать в Украину из-за радикала Сергея Стерненко.

Собрали главные цитаты самого скандального российского рэпера.

О Навальном и оппозиционерах

Моргенштерн сказал, что виделся вживую с Алексеем Навальным один раз и после этого изменил о нем свое мнение.

"Он ненастоящий. Это робот. Это не человек. И я тогда понял всё и все, что с ним происходит, скорее всего, это запрограммировано, по сценарию" - сказал музыкант.

Также он сказал, что думает о других оппозиционерах, которых хотели отравить "Новичком", за то, что они, по словам Гордона, "поднимают голос".

"Н@й они его тогда поднимают?... Кто в адекватном уме будет п@ть на тех, кто может тебя убить? Ты будешь киллеру говорить: "Ты дурак?" Вопросы к тем, кто п@дит вот и всё".

О Путине

Моргенштерн объяснил, почему ранее назвал Владимира Путина красавчиком.

"Потому что это самый популярный человек в мире, которого боится весь мир", - сказал музыкант.

Он сказал, что уважает его в первую очередь за популярность.

"Политика - это высший шоу-бизнес. Мы же коллеги... Я его уважаю за то, что он до сих пор не е@нулся и до сих пор с этим справляется. Сколько у меня хейтеров и сколько у него", - сказал рэпер.

О том, чей Крым

Отвечая, на вопрос, чей Крым, Моргенштерн сказал: "Крымчан". На уточняющие вопросы он сказал, что ему все равно и дальше эту тему обсуждать бесполезно.

О скандале с трауром в Одессе

Российский рэпер прокомментировал скандальные слова, сказанные во время концерта в Одессе, когда там объявили траур по погибшим во время пожара в колледже.

"Я считаю, траур - это просто е@ная показуха. Давайте устроим вместо дня траура день крика: "Почему в городе нет пожарных проверок?" - сказал тогда рэпер.

В этот раз он ответил, жалеет ли он и готов ли извиниться.

"Перед теми, кого это задело - извините меня, пожалуйста, но от слов своих я не отказываюсь. Траур - это не показуха е@ная?... Короче, если бы я потерял ребенка, последнее, чтобы я хотел, чтобы вся страна мне об этом напоминала" - сказал Моргенштерн и заплакал.

Он сказал, что СМИ тогда привели неполную его цитату и закончили ее на словах "давайте устроим день крика".

Об СБУ

Рэпер прокомментировал запрет СБУ на въезд в Украину из-за пропаганды насилия и жестокости.

"Они закрыли въезд Алишеру Валееву, а я по паспорту Алишер Моргенштерн. Вот такая у вас служба безопасности н@хуй".

Моргенштерн - это фамилия матери музыканта, он взял ее еще в 14 лет

О том, почему он боится ехать в Украину

Российский рэпер рассказал, что боится ехать в Украину из-за радикалов.

"Есть у вас просто человечек, который в прямом эфире зарезал другого человека и не сел в тюрьму. Это глава "Правого сектора" по-моему так... (Сергей Стерненко - Ред.) Убил и не сел. И вот этот человек выкладывает себе на страницу мою фотографию и говорит: "В следующий раз, когда он приедет - встречайте его", - сказал рэпер.

Он добавил, что после его прошлого концерта в Одессе в клуб "приехали нацики", вытащили директора и заставили извиняться.

О Зеленском

Моргенштерн ответил на вопрос, нравится ли ему Владимир Зеленский.

"Да. Он ох@ный! Он веселый. Я смотрел этот "Рассмеши комика". Просто браво! Раз@б полный!"

На вопрос, хотел бы он, чтобы такой президент был в России Моргенштерн сказал: "Мне п@й, какой президент. Главное, чтобы меня не трогали и мою семью".

О президентских амбициях

Дмитрий Гордон спросил, станет ли Моргенштерн когда-нибудь президентом России.

"Конечно. Ну я уже им стал", - заявил рэпер.

Гордон переформулировал вопрос: "Что бы ты сделал, если бы по-настоящему стал президентом?"

"Я хочу, чтобы все были счастливы. У нас народ на 90% ненавидит жизнь... Я введу закон, который обязывает любить жизнь", - заявил музыкант.