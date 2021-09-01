Первый вице-премьер Украины и министр экономики Алексей Любченко заявил, что подготовка встречи Владимира Заленского с президентом РФ Владимиром Путиным, который дал на нее принципиальное согласие в июне, идет на самом высоком уровне.

Об этом украинский чиновник сказал РИА Новости.

Журналист российского агентства спросил у Любченко, в какой стране могут провести встречу, но на уточняющий вопрос о возможности ее проведения в Москве сделал отрицательный жест головой. На следующее уточнение о месте встречи вице-премьер назвал Крым.

Без ответа он оставил и вопрос и о дате проведения встречи.



Между тем 1 сентября тему встречи лидеров Украины и России затронул пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Он завил, что президент Украины готов к контактам с главой Кремля в любое время.

Напомним, Зеленский еще в мае заверял, что подготовка встречи уже началась. Но с тех пор дело не сдвинулось с мертвой точки.

А летом Путин назвал условия, на которых готов встретиться с украинским коллегой.