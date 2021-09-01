Президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится в США с официальным визитом, в ходе которого уже провел ряд встреч с правительственными чиновниками.

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, который сопровождает главу Украины в поездке дал комментарий российским СМИ насчет возможной встречи и переговоров Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Об этом передает РИА "Новости" в своем Телеграм-канале.

По словам Сергея Никифорова президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент. Однако он ушел от прямого ответа на вопрос, ведется ли хоть какая-то предварительная подготовка к такой потенциальной встрече.

"Спросите у своего президента", - так Сергей Никифоров ответил на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что президент Владимир Зеленский в ходе своего визита в США назвал российский газ самым грязным в мире. Однако глава государства все-равно хочет, чтобы транзит голубого топлива на Запад шел через Украину.

Также мы рассказывали, что Зеленский с супругой возложили снопы пшеницы к Мемориалу жертвам Голодомора в Вашингтоне.