В преддверии встречи в Белом доме президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского последнему пообещали до 60 миллионов долларов военной помощи.

Об этом пишет агентство Associated Press.

В уведомлении для Конгресса администрация Байдена заявила, что пакет помощи Украине необходим из-за "значительного увеличения российской военной активности вдоль границы", а также из-за минометных обстрелов, нарушений режима прекращения огня и других провокаций на Донбассе.

"Укрепление позиций России вдоль украинской границы выявило нехватку возможностей украинских вооруженных сил для защиты от российского вторжения. Необходимо срочно устранить значительные пробелы в потенциале Украины, чтобы усилить сдерживание в свете нынешней российской угрозы", - сказано в документе.

Как передает агентство, новая военная помощь призвана продемонстрировать приверженность США безопасности Украины. Пакет помощи будет включать противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" (Javelin), которые Киев считает критически важными для защиты от поддерживаемых Россией сепаратистов.

Новость по поводу выделения помощи прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Первые сообщения после встречи Зеленского с министром обороны США. Пентагон заявил, что новый пакет военной помощи США Украине на сумму $60 млн включает поставки ПТРК Javelin. Теперь не исключено, число Javelin, которые находятся в украинской армии, дотянут до их количества у талибов, которым они достались от разбежавшейся афганской армии", - написал канал.

О том, что США выделят Украине 60 миллионов, Белый дом сообщил еще 28 августа.

Между тем не далее как в июне Белый дом заморозил военную помощь Киеву в размере 100 миллионов долларов, объяснив это позитивным сигналом, полученным из России.