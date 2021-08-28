Президент Соединенных Штатов Джо Байден выделит Украине шестьдесят миллионов долларов на укрепление обороны. С соответствующим поручением он уже обратился к Госдепартаменту, говорится на сайте Белого дома.

"Имеющейся у меня в соответствии с Конституцией США властью я делегирую госсекретарю полномочия направить до 60 миллионов долларов на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине", - сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит индикаторов для переноса встречи президентов Зеленского и Байдена, которая намечена на конец августа.

"Страна" также рассказывала, что встречу ранее все же переносили. В Вашингтон лидера Украины пригласили в начале июня по телефону. Тогда речь шла о том, что визит состоится в июле. Но спустя время визит решили перенести на 30 августа, что вызвало неоднозначную реакцию со стороны Банковой.

Затем визит отодвинули снова, правда, всего на один день - на 31 августа.

Несмотря на это в окружении украинского президента усиленно заверяют, что новый перенос невозможен. Кроме Кулебы об этом говорил внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.