Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что война на Донбассе и аннексия Россией Крыма является препятствием вступлению Украины в Североатлантический Альянс (НАТО).

Об этом она сказала в интервью ТСН.

Как сообщила Анка Фельдгузен, НАТО состоит из 30 стран-членов, но получить консенсус для участия в Альянсе — это непросто.

"Украина это знает. Вы очень активно работали, чтобы убедить отдельные страны. Но факт остается фактом — есть военный конфликт в Украине. Это всегда сложно для НАТО — принимать новые страны, где есть такие конфликты", — утврждает посол.

Кроме этого, на уточняющий вопрос о том, является ли препятствием военный конфликт на Донбассе и аннексия Крыма для вступления Украины в НАТО, Фельдгузен лаконично ответила: "Да".

Напомним, недавно экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина не сможет вступить в НАТО до возврата всех своих территорий, несмотря на закрепление в Конституции страны "необратимого евроатлантического курса".

В свою очередь в Кремле считают опасным для России вступление Украины в НАТО. По словам спикера Дмитрия Пескова, в этом случае инфраструктура альянса приблизится к границам РФ, поэтому свою безопасность придется защищать контрмерами и провести "перебалансировку".