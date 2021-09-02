В Кремле заявили об опасности для России вступления Украины в НАТО. По словам спикера Дмитрия Пескова, в этом случае инфраструктура альянса приблизится к границам РФ, поэтому свою безопасность придется защищать контрмерами и провести "перебалансировку", передает РИА Новости.

"Потенциально да. Мы, конечно, самым внимательным образом отслеживали результаты этого визита (Зеленского в США - Ред.). Когда я говорю: потенциально да, я имею в виду, прежде всего, заявления, сделанные о возможности членства Украины в НАТО. Зеленский настаивает о желании Украины вступить в НАТО, что, наверное, половиной населения Украины не поддерживается, судя по социологическим опросам", - сообщил Песков.

Напомним, по итогам вчерашней встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского американская сторона выразила поддержку курса Украины в НАТО.

Но при этом нет никакой конкретики относительно сроков присоединения или предоставления ПДЧ.

Хотя именно это Зеленский декларировал как одну из целей визита. Подробнее о результатах визита Зеленского в США можно почитать в материале "Страны".

Также мы публиковали 12 главных пунктов заявления Байдена и Зеленского.

