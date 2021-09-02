Поездка Владимира Зеленского в Штаты вчера наконец увенчалась встречей с президентом США. Джо Байден принял украинского президента в Белом доме.

Если отмотать немного назад, то эта встреча изначально выглядела как успокоительное для Украины - в свете прошедшего саммита Байдена с Путиным.

Накануне разговора с российским лидером в Женеве президент США в июне пообещал Зеленскому, что с ним тоже будет встреча. Но четких сроков не называли. А когда они появились, свидание переносили трижды. То есть никакой срочности в этом деле по крайней мере для Белого дома не было.

Не встретились с Зеленским даже накануне подписания сделки по "Северному потоку-2" - ни сразу после нее. Что выглядело как совсем уже откровенное пренебрежение интересами союзника.

В Украине такое отношение воспринимали с плохо скрываемым неудовольствием. Но к поездке в Вашингтон все равно стремились.

Главным образом - для демонстрации поддержки Штатами Зеленского. Поскольку другие задекларированные Банковой цели - получение сроков по НАТО, компенсации за "Северный поток-2", новые кредиты или военная помощь - всё это зависело лишь от планов и намерений Белого дома. А не самого факта перелета Зеленского через Атлантику.

Вторая цель поездки - мобилизовать "адвокатов Украины" в политическом истеблишменте США и надавить на Байдена для увеличения поддержки в адрес Киева. Для этого накануне поездки Банковая усиленно намекала на "зраду" со стороны Америки по газу и НАТО.

Удалось ли добиться поставленных целей - в анализе "Страны".

Как прошла встреча и о чем договорились

В Белом доме попытались сделать встречу с Владимиром Зеленским максимально закрытой. Трансляцию первых заявлений накануне переговоров не вели, предоставив их только в записи. Как итог - ничего серьезного, кроме ритуальных приветствий, там не прозвучало.

Уже к исходу переговоров, которые шли в закрытом режиме порядка двух часов, сайты Офиса президента и Белого дома опубликовали идентичный текст - "Совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и США".

Это объемный документ из пяти крупных разделов - "Безопасность и оборона", "Демократия, правосудие и права человека", "Энергетическая безопасность и климат", "Экономический рост и процветание", "Противодействие пандемии и гуманитарная помощь".

Текст большой, но "Страна" выделила из него 12 наиболее конкретных пунктов.

1. Киев и Вашингтон активизируют работу Комиссии по стратегическому партнёрству. Новую хартию о таком партнёрстве подпишут главы осенью глава МИД Украины Кулеба и госсекретарь Блинкен (оба присутствовали на расширенной части встречи).

2. Страны закончили подготовку стратегического оборонного рамочного соглашения. Также США подтвердили предоставление Украине 60 миллионов долларов на закупку "Джавелинов" и другой военной продукции.

3. США поддерживают курс Украины в НАТО и ее реформы на этом направлении. Но нет никакой конкретики - относительно сроков присоединения или предоставления ПДЧ. Хотя именно это Зеленский декларировал как одну из целей визита.

Также нет обещаний сделать Украину основным союзником вне Альянса. То есть эту тему Байден педалировать не хочет - видимо, чтобы не злить Москву.

4. Подготовили соглашение о совместных исследованиях в сфере разработки вооружений.

5. В октябре в Киеве проведут американцы конференцию по кибербезопасности.

6. Подписали меморандум о сотрудничестве в космосе. Речь про обмен информацией со спутников.

7. Продлили на семь лет договор о нераспространении ядерного оружия и помощи Украине в его ликвидации. Интересный посыл в свете призывов отдельных политиков Украины о восстановлении ядерного статуса.

8. "Немедленное" избрание в Украине нового главы САП в соответствии с "лучшими международными практиками". То есть - под надзором США.

9. Украина и США объявляют о начале Стратегического энергетического диалога. Речь о привлечении инвестиций в зелёную энергетику. Чтобы сократить выбросы парниковых газов до 2030 года.

По "Северному потоку-2" в этом контексте не прозвучало никакой конкретики, кроме той, что уже была известна: США будут помогать Украине сохранять транзит российского газа тем, что назначат спецпредставителя по этому вопросу.

То есть останавливать проект не будут. О компенсациях Украине за потерю газовых доходов - в заявлении тоже ни слова.

10. В рамках "Плана по спасению Америки" Украина получит 12,5 миллионов долларов на борьбу с пандемией. Также США выделяют Украине 45 миллионов долларов на гуманитарную помощь пострадавшим от войны на Донбассе.

11. Украина обязалась усилить ответственность за насилие и дискриминацию против ЛГБТ.

12. Американцы подтвердили выделение 3-миллиардного кредита под закупки Украиной американских товаров. По сути, это означает, что США прокредитовали своих производителей за счет Украины.

То есть по ключевым для Украины моментам - "Северному потоку-2" и НАТО - никаких подвижек нет. Позже это подтвердит и Зеленский на своем брифинге.

По НАТО он скажет, что "поддержка была, сроков не было". По газопроводу передаст обещание Байдена ввести санкции против России "и другой страны", если они станут "угрожать энергетической безопасности Украины".

Отметим, что при этом в тексте "Совместного заявления" слова "санкции" вообще нет, как и упоминания "других стран" (в числе которых читается Германия).

Ни о чем конкретном стороны не договорились и по Донбассу. Зеленский предлагал Байдену присоединиться к урегулированию напрямую в том или ином формате, но пока реакции от США по этому вопросу нет.

И Байдена можно понять. Единственный на сегодня рабочий формат - "Нормандская четверка" - американцев никуда не приглашала. Поэтому куда именно их позвал Зеленский - не совсем понятно. Скорее всего это был бы некий аналог "Крымской платформы", где вопрос Донбасса обсуждался бы без Донбасса и без России. То есть - с заведомо нулевым результатом.

В целом тон украинского президента был совсем не триумфальным. Он признал, что переговоры проходили "не всегда солнечно" и дал понять, что "химии" между президентами не возникло.

Какие выводы из встречи Байдена и Зеленского?

Как мы уже говорили выше - целью поездки было создать видимость поддержки Зеленского Белым домом. И мобилизовать лобби в Штатах, чтобы оказать давление на президента и вынудить его решить интересующие Киев вопросы.

В Киеве эти уступки виделись как компенсации за "Северный поток-2" (в большем объеме, чем они уже были оговорены в меморандуме Меркель и Байдена), озвучивание сроков по вступлению в НАТО и кратное наращивание военной помощи.

Удалось ли все это?

По имиджевой составляющей - вопрос очень спорный. В Офисе президента говорят о полном успехе. Однако было видно, как непублично Байден встречается с Зеленским. Да и отказ американской стороны от итогового брифинга говорит о многом.

По другим позициям - газ, НАТО, военная помощь - результаты более определенные, но не менее скромные. Как уже говорилось, по "Северному потоку-2" ничего не изменилось в риторике Вашингтона с момента подписания сделки Байдена и Меркель. Гарантий транзита никто так и дал.

По Альянсу и сам Зеленский признал - сроков по вступлению нет. И это соответствует политике Байдена последних месяцев, когда тема НАТО вообще перестала педалироваться в двусторонних отношениях с Украиной (вспомнить хотя бы скандал с требованием американцев удалить упоминание Плана действий по членству с сайта президента Украины).

Военную же помощь нарастили на скромные 60 миллионов, причем разово - сугубо к визиту Зеленского. Не такой уж и большой рост на фоне 300 миллионов долларов, которые Штаты выделяют нам ежегодно. А в сравнении с миллиардами на содержание, к примеру, армии Афганистана - это вообще ничего.

Самые ощутимые моменты - кредиты на покупку товаров из США - выгоды больше американцам, чем Украине. Ну, и очевидно, что все это можно было сделать и без визита Зеленского.

То есть его поездка в Америку, как и давали понять американцы все это лето, была нужна Киеву больше, чем Вашингтону. Поэтому и закончилась в общем-то без всяких прорывов.

Это также говорит о том, что однозначной поддержки Зеленского в Белом доме нет. И каких-то крупных авансов Штаты ему делать не хотят. При этом они будут сотрудничать с Украиной по тем вопросам, которые им выгодны.

Любопытно, что самым конкретным пунктом из всех озвученных итогов встречи было обязательство Киева "немедленно" избрать нового главу САП.

Дело в том, что сейчас конкурс тормозится, так как члены конкурсной комиссии от Банковой и от прозападного лобби взаимно блокируют кандидатов друг друга. При этом у Запада есть конкретный кандидат, которого бы они хотели видеть во главе - это детектив НАБУ Александр Клименко (он вышел в финал конкурса). Это человек близкий к главе НАБУ Артему Сытника (еще одна креатура Запада), а потому, по идее, должен гарантировать сохранения контроля США над антикоррупционной вертикалью САП и НАБУ. Но это как раз не нужно Банковой, а потому конкурс движется очень медленно. По этому поводу, видимо, и сделали внушение Зеленскому в Белом доме, показав, что задачи по усилению внешнего управления никто не снимал.

Что также не очень хороший итог для украинского президента, который бы хотел эту тему отложить в долгий ящик.

Единственный позитив лично для Зеленского - Штаты, похоже, не педалировали темы выполнения политической части Минских соглашений. Это составляло главный страх Офиса президента с момента встречи Путина с Байденом в Женеве.

Но в итоге ни одного упоминания "Минска-2" ни от американского, ни от украинского президента не прозвучало. То есть между Россией и США консенсус по этой теме не достигнут. Почему Байден, собственно, и ничего не ответил Зеленскому по поводу Донбасса.