Президент Украины Владимир Зеленский дал брифинг после двухчасовых переговоров в Вашингтоне с американским коллегой Джо Байденом.

Cоответствующее видео опубликовал Офис президента Украины на своей странице в Facebook.

Главное с брифинга:

- Встреча шла в рабочей, но "не постоянно-солнечной атмосфере". Зеленский: "я не знаю, возникла ли между нами" химия ".

- Если Россия или "другие страны" (то есть Германия) начнут угрожать энергетической безопасности Украины, "Байден лично гарантирует введение санкций против" Северного потока-2 ". В целом вопрос газопровода был "наиболее сложным".

- Вопросы НАТО обсуждались, но конкретных сроков администрация Байдена обещать не стала. "Поддержка была, сроков не было", - заявил Зеленский.

- Президент Украины предлагал Штатам разные форматы участия в урегулировании по Донбассу, но ответного решения со стороны Байдена пока нет.

Пока самый ощутимый результат поездки - оборонное соглашение, но его деталей Зеленский разглашать не стал, ссылаясь на секретность.

Напомним, Джо Байден принял Зеленского в своем Овальном кабинете и встреча продлилась около двух часов. Согласно протоколу переговоров совместной пресс-конференции предусмотрено не было, но Владимир Зеленский вышел к прессе и раскрыл некоторые детали личной беседы с Джо Байденом, а затем ответил на ряд вопросов от журналистов, и выдал несколько эмоциональную оценку ходу переговоров.

Мы публиковали также заявления Белого дома и Офиса президента Украины по итогам встречи президентов.