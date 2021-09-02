Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подвели в микроблогах в Твиттере краткие итоги своей встречи 1 сентября в Белом доме. Сделали они это с разницей буквально в несколько минут.

Байден практически повторил тезисы своего поста, который он оставил перед встречей.

"Сегодня в ходе моей встречи с президентом Зеленским я подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии, наше тесное сотрудничество в области энергетической безопасности и наши общие демократические ценности", - говорится в твите главы Белого дома.

Зеленский же перечислил основные темы беседы.

"Приоритет при встрече с Байденом - это вопросы безопасности. В частности, безопасность в Донбассе, в оккупированном Крыму, в Черноморско-Азовском регионе и энергетическая безопасность в Украине и Евросоюзе. Мы передали список из почти 450 задержанных украинцев президенту США, чтобы требовать их освобождения совместно", - твитнул Зеленский.

Ранее "Страна" приводила содержание записи Байдена перед встречей с украинским коллегой.

Мы также сообщали, что общение президентов длилось около двух часов.