В среду, 1 сентября, в Вашингтоне состоялась первая встреча президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча, как и предполагалось, продлилась менее трех часов.

Появились совместные фотографии лидеров государств. На одной из них они стоят в черных масках и смотрят друг на друга, а Джо Байден показывает палец вверх. Зеленский, судя по глазам, улыбается под маской. Президенты стоят в знаменитом Овальном кабинете возле камина.

На втором снимке Джо Байден и Владимир Зеленский сидят в креслах, оба сняли медицинские маски. На этой фотографии государственные лидеры выглядят серьезными и уже не улыбаются.

Напомним, 31 августа Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой начал визит в Вашингтоне. Его встречу с Джо Байденом, которая была назначения на последний день лета, снова перенесли. Президенты встретились 1 сентября.

Пока президенты беседовали, появилось совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и США. В нем, среди прочего, речь идет о реформировании судебной системы Украины и избрании нового руководителя САП.