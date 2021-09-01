В среду, 1 сентября, президент США Джо Байден, во время беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским, выразил надежду однажды снова посетить нашу страну.

Об этом входящий в президентский пул журналист Эд О`Киф написал в своем Тwitter-аккаунте.

"Президент США Джо Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что Соединенные Штаты "неуклонно поддерживают" суверенитет Украины в "состязании с российской агрессией". Позже он добавил, что надеется снова посетить Украину в будущем", - рассказал журналист.

Отметим, что Байден уже посещал Украину. Это случилось в 2017 году, когда он занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы.

Напомним, 1 сентября в Вашингтоне проходит первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского президента Джо Байдена. "Страна" следит за ней в обновляемом материале. Перед этим встреча президентов переносилась уже четыре раза, последний раз ее перенесли с 31 августа на первый день осени.

Также "Страна" сообщала, что заявления Зеленского и Байдена перед встречей в Вашингтоне покажут в записи. Саму встречу лидеров государств Белый дом потребовал не транслировать.