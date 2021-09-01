Зеленский приедет к Байдену после визита на кладбище в Вашингтоне
В среду, 1 сентября, президент Украины Владимир Зеленский, незадолго до своей встречи с лидером США Джо Байденом, посетил Арлингтонское национальное кладбище. На этом кладбище похоронены участники войн, президенты, председатели суда и астронавты.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
На кладбище Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой участвовал в церемонии возложения венка к могиле Неизвестного солдата. В ходе церемония играли гимны как США, так и Украины.
После возложения цветов супруги Зеленские отправились в музей Мемориального комплекса, где командующий военного гарнизона показал им экспозицию.
Кроме того, президент и первая леди возложили цветы к могилам военных украинского происхождения - 4-звездного генерала Самуэля Яскилкы и сержантов Юрия Степанюка и Стренк, которые похоронены на Арлингтонском кладбище.
"Зеленский отметил, что на Арлингтонском кладбище похоронены многие воины с украинскими фамилиями, и он дал поручение Послу Украины в США Оксане Маркаровой организовать поисковую работу с привлечением волонтеров, в том числе украинских студентов в США, чтобы узнать историю жизни каждого из них", - сказано в сообщении.
Напомним, в 21:00 по Киеву в Вашингтоне начнется встреча Зеленского и Байдена. За первой встречей лидеров государств "Страна" следит в обновляемом материале.
Также сообщалось, что Белый дом потребовал не транслировать первую встречу Байдена и Зеленского.