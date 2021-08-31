США, 31 августа завершившие военное присутствие в Афганистане, не эвакуировали из страны переводчика Мохаммеда. В 2008 году он помогал спасти из снежной бури американских сенаторов Джо Байдена, Джона Керри и Чака Хейгела.

Об этом пишет газета Wall Street Journal, не называя по просьбе афганца его полного имени из опасений расправы талибов.

По данным издания, в феврале 2008 года гости из США летели из Пакистана в Кабул. Из-за бури экипаж вертолета с американскими политиками был вынужден приземлиться на афганской горной долине и подать сигнал о помощи. Вместе с силами быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии США спасать сенаторов отправился и Мохаммед, которому тогда было 36 лет.

В итоге спасательной операции председатель сенатского комитета по иностранным делам сенатор-демократ Байден, сенатор-республиканец Хейгел и сенатор-демократ Керри благополучно прибыли на базу ВВС США "Баграм".

Теперь переводчик через журналистов обратился к Байдену с просьбой о спасении.

"Господин президент, спасите меня и мою семью. Не оставляйте меня здесь", - призвал Мохаммед.

Мужчина и его четверо детей скрываются от талибов, поскольку ему грозит расправа как сотрудничавшему с США.

По информации газеты, он уже несколько лет пытается выбраться из Афганистана, но не может из-за бюрократических трудностей. После захвата Кабула талибами Мохаммед отправился к воротам кабульского аэропорта, однако американские военные были готовы впустить его одного, без супруги и детей.

Как писала "Страна", американские военные признали, что не успели эвакуировать из страны всех гражданских лиц.

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