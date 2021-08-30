Вечером в понедельник, 30 августа 2021 года, в Пентагоне подтвердили окончание почти что 20-летнего военного присутствия США в Афганистана.

Об этом передает RT со ссылкой на представителя военного ведомства США.

Окончание войны в Афганистане официально подтвердил глава Центрального командования (Центкома) вооруженных сил США генерал Кеннет МакКензи.

Также подтверждено, что США более не обеспечивают контроль над аэропортом столицы Афганистана - Кабула.

Пилотов и членов экипажа призвали соблюдать максимальную осторожность.

В Пентагоне заявили, что продолжат дипломатическую поддержку американцев, которых не смогли эвакуировать в Афганистане или пожелавших там остаться, чтобы они смогли покинуть республику в случае необходимости.

Таким образом сегодня подошла к концу самая длительная война в истории США. Прибыв в Афганистан в 2001 году американцы ушли из него.

Власть в стране снова в руках местного движения "Талибан", члены которого придерживаются принципов шариата.

Как сообщала "Страна", Дональд Трамп призвал добиться возвращения американского оружия, оказавшегося в руках представителей "Талибана". В противном случае он пригрозил снова начать бомбить Афганистан.

Напомним, что британец-организатор приюта для животных в Афганистане смог добиться эвакуации собак и кошек на отдельном чартере. Но сотрудников своего же приюта он не вывез.