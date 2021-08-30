Американские военные начали готовиться к возможному теракту в аэропорту Кабула еще за сутки до него.

Об этом сообщает Politico.

Военные США должны были закрыть один из главных входов в аэропорт для предотвращения теракта, однако ворота были открыты дольше из-за эвакуации британцев.

По словам генерала Марка Милии во время заседания Комитета начальников штабов ВС, у Пентагона были данные разведки по подготовке террористов ИГИЛ к "комплексной атаке". Солдаты должны были заблаговременно закрыть ворота Эбби, но они остались открытыми на долгий период из-за эвакуации сил Британии.

Напомним, 26 августа около аэропорта Кабула прогремела серия взрывов, в результате которых погибли более 200 человек. Седи них были как афганцы, так и граждане США. Первый взрыв возле аэропорта Кабула устроил шахид-смертник, а затем возле отеля Baron взорвался заминированный автомобиль.

Позже президент США Джо Байден предупредил о высокой вероятности новых терактов в аэропорту Кабула в ближайшие сутки или 36 часов.

Как сообщалось, в воскресенье, 29 августа, возле аэропорта Кабула снова прогремел мощный взрыв.