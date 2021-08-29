В столице Афганистана второй раз за эту неделю прогремел сильный взрыв.

Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

По информации ряда СМИ, мощный взрыв случился перед аэропортом Кабула. Он якобы стал следствием ракетного удара по жилому дому.

Слышны крики людей и звуки разрушений. Информации о пострадавших на момент публикации заметки нет.

Напомним, 26 августа, в Кабуле произошли массовые теракты. После серии взрывов, прогремевших в районе аэропорта, число погибших превысило уже сто человек.

Позже президент США Джо Байден предупредил о возможности новых терактов в аэропорту Кабула уже в ближайшие сутки.

Между тем, по данным на 28 августа, американские власти уже начали эвакуацию военнослужащих США из аэропорта в Кабуле. При этом, по словам представителя Пентагона Джона Кирби, сам аэропорт все еще контролирует американская армия.

Отметим, как ранее писала "Страна", после того, как боевики "Талибана" захватили Афганистан, в том числе и его столицу, в аэропорту Кабула собралось большое количество людей, которые хотят покинуть страну. В хаосе, который образовался в аэропорту, погибли десятки людей. При этом талибы заявили, что эвакуация из Афганистана должна закончиться 31 августа.