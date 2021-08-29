Украинские военные продолжают служить в Афганистане. Об этом стало известно из сообщения американского посольства в Киеве. Дипломаты разместили в своих соцсетях пост благодарности бойцам Сил специальных операций.

Американцы поблагодарили украинских военных из ССО за помощь и безопасное сопровождение "афганских партнеров" США в аэропорту Кабула.

"Спасибо подразделениям военной разведки Сил специальных операций ВС Украины за безопасное сопровождение афганских партнеров США, включая людей с инвалидностью, к их самолетам в Кабуле", — говорится в сообщении.

Ранее украинские власти заявляли, что из Афганистана были эвакуированы все украинские военные. Но, как видим, это не так.

Напомним, 17 августа появилась информация, что после захвата власти в Кабуле талибами, на американской военной базе застряли 12 украинских военнослужащих-контрактников.

Также мы писала, что в Министерстве юстиции Украины пообещали, что эвакуируют украинских военных как можно быстрее. Специально для этого им даже подготовили специальный рейс.

"Страна" подробно рассказывала, как и в качестве кого украинские граждане оказались в Афганистане, и объясняла, почему их там бросили американцы, на которых работали украинцы.