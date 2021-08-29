Власти Соединенных Штатов начали последнюю фазу вывода американского военного контингента из территории Афганистана. Предполагается, что эвакуации ждут тысячи гражданских, передает The Guardian.

Так, один из чиновников рассказал журналистам, что точное время и дата окончания вывода войск пока не определена.

"Мы хотим, чтобы все иностранные гражданские лица и те, кто находится в опасности, были эвакуированы сегодня. Силы начнут вылетать, когда этот процесс будет завершен", — сказал он.

Напомним, большинство стран уже завершили эвакуацию гражданских лиц из Афганистана, справившись за несколько дней до крайнего срока, который установили талибы - 31 августа. Покидать Кабул уже начали и военнослужащие стран НАТО.

Ранее в субботу террористы "Талибана" заявили о захвате нескольких входов и части кабульского аэропорта Хамида Карзая. Однако Пентагон отрицает такую информацию и заявляет обратное - что работа аэропорта находится под контролем военных США.

Также "Страна" писала, что Украина в субботу эвакуировала из Афганистана около 600 человек - из Кабула вылетели сразу три самолета.