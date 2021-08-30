45-й президент США Дональд Трамп заявил, что выход из войны, сопровождавшийся выводом войск США из Афганистана, стал худшим в истории по некомпетентности.

В произошедшем он обвинил Белый дом, передает Интерфакс-Украина.

Также Трамп предложил "необходимо запросить немедленное возвращение США всего (военного - Ред.) снаряжения и, на которое мы истратили $85 млрд".

В случае отказа он предложил вновь вторгнутся в Афганистан для возврата оружия, либо разбомбить его.

В последние дни можно увидеть в соцсетях, в примеру, бойцов спецподразделений талибов, одетых уже не в традиционную афганскую одежду, а в доставленную в свое время США в Афганистан военную форму. У талибов теперь есть большие запасы американского стрелкового оружия, вертолетов, броневиков и другого вооружения.

Как сообщала "Страна", гражданин Британии добился вывоза из Афганистана животных, из организованного им приюта, но не смог вывезти сотрудников своего же заведения. При этом для эвакуации собак и кошек был организован отдельный чартер.

Напомним, что ранее вывезти из Афганистана своих служебных собак на отдельных сидениях в самолете решили власти США.