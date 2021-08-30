Британский бывший морской пехотинец Пен Фартинг 29 августа привез из Афганистана в Лондон кошек и собак, содержавшихся в созданном им приюте. Для эвакуации животных правительство Соединенного Королевства выделило чартерный рейс. При этом сотрудников приюта Фартинг не спас.

Об этом сообщает сайт tjournal.ru.

Приют под названием "Новзад" Фартинг основал в 2007 году. В моменту захвата страны талибами в нем работали афганцы, ухаживая за 140 собаками и 60 кошками. Бывший военный решил их вывезти из страны и даже придумал для эвакуации название "Операция "Ковчег".



Изначально вывоз одобрило министерство иностранных дел Великобритании, но после терактов в аэропорту Кабула 26 августа против операции выступил британский министр обороны Бен Уоллес. Он заявил, что спасти людей гораздо важнее. Зоозащитники тут же обвинили его в препятствовании эвакуации Фартинга и животных. В результате властям Туманного Альбиона пришлось выделить чартер для обитателей приюта.

29 августа самолет приземлился в аэропорту Хитроу. Фартинг сообщил об этом в своем Твиттере, добавив, что испытывает смешанные эмоции и "настоящее глубокое чувство печали по афганцам", которые не смогли бежать из страны.

В приюте подтвердили ВВС, что зоозащитник и около животных покинули Афганистан 28 августа, а персонал организации остался.

Ветеринар Иэн МакГилл, находившийся на борту самолета, рассказал, что в полете Фартинг "очень беспокоился за своих сотрудников и всех других людей, страдающих в Афганистане". Он также добавил, что животных после приземления отправили в карантинные питомники и что все кошки и собаки, "учитывая то, через что они прошли", находятся в очень хорошей форме.

Британцы восприняли операцию Фартинга неоднозначно.

В комментариях под его постом много восторгов. "Ты абсолютная звезда", "Ты герой", " Моя вера в человечество восстановлена, спасибо", - пишут пользователи.

Однако есть немало недоуменных и негативных отзывов. Например, председатель британского специального комитета по иностранным делам Том Тугендхат заявил, что пока власти задействовали много войск, чтобы эвакуировать 200 собак, семью его переводчика, судя по всему, убили. А другой его сотрудник из местных спросил: "Почему мой пятилетний ребёнок хуже вашей собаки?"

Некоторые простые люди в комментариях высказывают ту же мысль.

"Вы как бывший морпех наверняка знакомы с правилом обеспечения логистики вовремя. Почему вы не организовали самолёт и необходимые документы для "любимых" сотрудников, когда было объявлено об уходе США? Зачем было ждать до хаотичной стадии эвакуации?"; ""Я люблю животных. Особенно собак. Я вегетарианец уже 42 года. Но это неправильно. Совершенно неправильно. Животные не подвергались риску. А афганские сотрудники и другие люди, которые помогали США и Великобритании более двух десятилетий, подвергаются", - пишут в Твиттере.

Как писала "Страна", такое же отношение к афганцам продемонстрировали и США, вывезя своих служебных собак, но бросив на произвол судьбы людей.

Между тем ООН уже пророчит гуманитарный кризис для 39 миллионов афганцев.