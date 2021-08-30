После того как эвакуация из Афганистана завершится, возникнет еще более серьезный гуманитарный кризис, полагают в ООН.

Об этом со ссылкой на верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди пишет Reuters.

По словам Гранди, гуманитарный кризис затронет все население Афганистана, численность которого достигает 39 миллионов. Исправить ситуацию можно только оставив границы открытыми и после 31 августа - дня, когда официально должна завершиться эвакуация. В ООН полагают, что гуманитарная ответственность должна лежать не только на плечах соседних Ирана и Пакистана, ее должны разделить и другие страны.

По мнению комиссара ООН, с завершением эвакуации гуманитарная катастрофа будет менее заметной, впрочем, она останется повседневностью для миллионов жителей Афганистана.

Напомним, "Страна" писала о том, что Украина, США и еще 90 стран подписали совместное заявление по эвакуации из Афганистана. Они призвали выпускать из страны афганцев и после 31 августа.

Также мы сообщали, что Украина вывезла из Афганистана более 650 человек и оказалась на 8 месте в Европе по числу эвакуированных.