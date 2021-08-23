Официальный представитель Пентагона Джон Кирби назвал дату окончания эвакуации американцами из аэропорта Кабула. Как и планировалось ранее, ее завершат 31 августа.

Дату Кирби озвучил 23 августа на брифинге.

По словам спикера ведомства, цель действий американских военных в аэропорту Кабула сейчас - как можно быстрее вывезти как можно больше людей. И закончить эвакуационные мероприятия "до конца этого месяца".

Кроме того, он добавил, что талибы категорически против переноса срока завершения эвакуации из Кабула (представитель "Талибана" Сухаил Шахин сказал, что, если США и их союзники продлят свое пребывание в Афганистане больше недели, их могут ждать последствия) и что американская сторона знает об этих настроениях в движении "Талибан".

Между тем, как рассказали в украинском МИД, днем 23 августа из Кабула в Киев вылетел уже третий эвакуационный самолет. На его борт удалось попасть почти сотне граждан Украины.

Эвакуация из Кабула проходит очень трудно, в крайне напряженной и опасной обстановке. Так, утром в понедельник в аэропорту вспыхнула перестрелка, в которой неизвестные убили одного афганского военного и троих ранили.