Во время эвакуации людей из захваченного "Талибаном" Афганистана на борту самолета ВВС США женщина родила ребенка.

Об этом сообщает Транспортное командование Воздушных сил США.

"Медицинский персонал 86-й медицинской группы помогал афганской матери и семье у самолета C-17 ВВС США, позывной Reach 828, через несколько мгновений после того, как она родила ребенка на борту самолета после приземления на авиабазе Рамштайн, Германия, 21 августа”, — говорится в сообщении.

Афганка родила в самолете ВВС США во время эвакуации. Фото: Транспортное командование Воздушных сил США

Во время полета у афганки начались роды с осложнениями. В этой ситуации командир самолета снизил высоту, чтобы увеличить давление. Это помогло спасти жизнь матери.

После прибытия на территорию США мать и ее дочь были доставлены в ближайшую больницу и находятся в "хорошем состоянии", говорят в ВВС.

Напомним, президент США Джо Байден и глава Кабмина Испании Педро Санчес договорились о размещении работавших на США афганцев на двух военных базах на юге Испании.

Ранее США попросили Украину помочь с эвакуацией из Афганистана людей. Власти Украины согласились предоставить помощь в эвакуации людей из Кабула с их последующим перемещением в США или другие страны.