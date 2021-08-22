Во время эвакуации беженка из Афганистана родила ребенка на борту самолета ВВС США
Во время эвакуации людей из захваченного "Талибаном" Афганистана на борту самолета ВВС США женщина родила ребенка.
Об этом сообщает Транспортное командование Воздушных сил США.
"Медицинский персонал 86-й медицинской группы помогал афганской матери и семье у самолета C-17 ВВС США, позывной Reach 828, через несколько мгновений после того, как она родила ребенка на борту самолета после приземления на авиабазе Рамштайн, Германия, 21 августа”, — говорится в сообщении.
Афганка родила в самолете ВВС США во время эвакуации. Фото: Транспортное командование Воздушных сил США
Во время полета у афганки начались роды с осложнениями. В этой ситуации командир самолета снизил высоту, чтобы увеличить давление. Это помогло спасти жизнь матери.
После прибытия на территорию США мать и ее дочь были доставлены в ближайшую больницу и находятся в "хорошем состоянии", говорят в ВВС.
Напомним, президент США Джо Байден и глава Кабмина Испании Педро Санчес договорились о размещении работавших на США афганцев на двух военных базах на юге Испании.
Ранее США попросили Украину помочь с эвакуацией из Афганистана людей. Власти Украины согласились предоставить помощь в эвакуации людей из Кабула с их последующим перемещением в США или другие страны.