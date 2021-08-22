Президент США Джозеф Байден и глава Кабмина Испании Педро Санчес договорились о размещении работавших на США афганцев на двух военных базах на юге Испании.

Об этом сообщили 22 августа в правительстве Испании, передает Reuters.

По данным журналистов, за 25 минут президент и премьер договорились о размещении афганцев на военных базах "Морон-де-ла-Фронтера" возле Севильи и "Рота" возле Кадиса. Их можно использовать для беженцев из Афганистана, пока не будет организовано их перемещение в другие страны.

"Педро Санчес и Джо Байден договорились об использовании баз Морон и Рота для размещения афганцев, работавших на США, перед их транзитом в другие страны", - говорится в заявлении правительства Испании.

Как сообщала "Страна", США попросили Украину помочь с эвакуацией из Афганистана людей, которым угрожают талибы. Власти Украины согласились предоставить логистическую помощь в эвакуации людей из Кабула с их последующим перемещением в США или другие страны. Уточняется, что эвакуация не предусматривает предоставление убежища в Украине.

Напомним, кто и где поднял восстание против Талибана в Афганистане.