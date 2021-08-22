В столице Афганистана Кабуле на ближайшие два дня намерены закрыть аэропорт, несмотря на тысячи людей, желающих покинуть страну. Об этом сообщает Khaama Press.

Журналисты со ссылкой на Госдеп США утверждают, что аэропорт будет закрыт для эвакуации тех, кто оказался на его территории. При этом спустя двое суток полеты возобновятся.

"В небе Кабула по-прежнему летают рейсы, что является сценой отчаяния для миллионов людей в столице Афганистана, сидящих у дверей аэропорта", - говорят журналисты.

При этом они утверждают, что ситуация под аэропортом достигла нового пика - за последние семь дней тут погибло 12 человек.

В то же время Госдеп США намекнул, что американский военный контингент может начать операции по спасению людей вне пределов аэропорта.

Напомним, сегодня в Украину вернулся военно-транспортный самолет Ил-76МД, отправленный для эвакуации людей из Кабула. Из Киева воздушное судно вылетело вчера.

"Страна" также рассказывала, что ситуация в районе аэропорта Кабула критическая - там воцарился хаос и паника, из-за чего американским военным пришлось расчищать взлетную полосу при помощи военный вертолетов Apache.