В Афганистане в одной из 34-х провинций не подчинились власти талибов, которые ранее вошли в Кабул, приняли сдачу основных сил правительственной армии и начали делить власть.

Восставшие укрепились в Панджшерском ущелье, которое находится недалеко от Кабула. Это провинция с населением более 140 тысяч человек и сложнейшим рельефом, передают РИА Новости.

Талибы не могли взять ущелье и, когда пришли к власти в Афганистане в прошлый раз (1996). Здесь же воевал против советских войск в 80-х Ахмад Шах Масуд (старший).

Панджшер - один из наиболее удобных проходов между северными и южными провинциями, плюс рядом расположен перевал Саланг (по нему идет стратегическая трасса из Кабула в северную столицу - Мазари-Шариф). Появлялись сообщения, что сопротивление захватило и этот перевал.

Возглавляют сопротивление против талибов

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех (таджик по происхождению), после бегства президента Гани объявивший себя по должности лидером страны, легитимным главой государства его считают многие послы Афганистана за рубежом.

Ахмад Масуд (таджик по происхождению), сын лидера "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда, получившего прозвище "Панджшерского льва" после того, как ряд советских операций по захвату занятого им ущелья окончились неудачей.

Также среди лидеров сопротивления талибов числится маршал Абдул-Рашид Дустум (узбек по происхождению), который в 80-е годы поддерживал просоветское правительство Наджибуллы, а в 90-е воевал против талибов. Но ранее появилась информация о его бегстве из Афганистана.

По данным журналистов, к первым участникам сопротивления в Панджшере пришли около 10 тыс бойцов Дустума и солдат афганской армии с оружием - и тысячи хорошо подготовленных бойцов, в том числе спецназ, проходивший американскую и британскую подготовку.

Сопротивление просит западные страны прислать оружие – но эксперты говорят РИА Новости, что перебрасывать помощь в такой изолированный район мимо территорий, контролируемых талибами, непросто.

Пока движение панджшерцев носит локально-этнический характер, но присоединение узбека Дустума значительно усиливает его и может помочь обрести характер общеафганского.

Как сообщала "Страна", в Киеве приземлился Ил-76М из Кабула с гражданами Украины и афганцами.

Напомним, что в ЕС заявили, что не признают "Талибан" и не ведут с ним никаких переговоров.