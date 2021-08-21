Евросоюз не будет вести политических переговоров с движением "Талибан" после того, как они захватили власть в Афганистане.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает El Pais.

Также она рассказала, что будет предлагать увеличить на 57 млн евро гуманитарную помощь, выделенную Еврокомиссией в 2021 году Афганистану.

По ее словам, ЕС оказывает помощь связанную с уважением прав человека, цивилизованным отношением к меньшинствам и правам женщин в Афганистане.

Кроме того, фон дер Ляйен сказала, что слова талибов будут оцениваться по их реальным поступкам и действиям.

Также глава ЕК заявила, что комиссия может предоставить финансовую помощь странам ЕС, которые принимают беженцев из Афганистана. Этот вопрос будет поднят на заседании G7 на следующей неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Афганистане талибы убили родственника журналиста Deutsche Welle. Еще один член его семьи тяжело ранен.

Также мы писали, что "Талибан" получил доступ к спискам людей, сотрудничавших с США и НАТО.

Кроме того, сообщалось, что "Талибан" объявил Афганистан Исламским Эмиратом и заявил, что там не будет демократии.