Лидеры "Талибана", которые контролируют почти весь Афганистан, обсуждают в Кабуле планы по организации и распределению власти.

Об этом передает "Радио Свобода" со ссылкой на источник AFP.

Как сообщается, анонимный источник в "Талибане" рассказал, что соучредитель и политический руководитель движения мулла Абдул-Гани Барадар встретится в Кабуле с военными и политическими деятелями движения, чтобы обсудить правительство, которое включало бы разные силы.

Также с лидерами "Талибана" встретится и один из руководителей так называемой сети Хаккани - схожей с талибами организации, которая контролирует боевиков в значительной части южного и северо-восточного Афганистана.

Другой источник заявил, что Барадар прибыл в Афганистан, для распределения ответственности между командирами и встречи с бывшими лидерами правительства, командирами местных ополчений, политиками и богословами.

По данным издания, террористы собираются создать отдельные группы для решения вопросов внутренней безопасности и финансового кризиса в стране.

Другая группа в течение нескольких недель должна представить план новой модели власти "Талибана" в Афганистане, которая не будет предусматривать демократии, но якобы будет "защищать права всех".

Напомним, ранее мы писали, что в провинции Газни талибы запретили женщинам работать на радио и транслировать музыку.

Также сообщалось, что в ЕС заявили, что не признают "Талибан" и не ведут с ним никаких переговоров.