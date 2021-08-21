Президент США Джо Байден пообещал сделать все возможное для эвакуации людей, оказавшихся в захваченном талибами Афганистане. Однако он признал, что не может твердо гарантировать полный успех эвакуационной операции.

Его слова приводит американское издание The Washington Post.

По словам главы Белого дома, не стоит заблуждаться насчет того, что вывоз людей из Афганистана - это опасная операция, которая сопряжена с большими рисками для обеспечивающих ее вооруженных сил.

"Я не могу говорить, каким будет окончательный результат", - сказал президент, выступая в Белом доме, как сообщает издание.

Также Байден заявил, что в аэропорту Кабула сейчас находятся около шести тысяч американских военных, обеспечивающих эвакуацию иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии граждан Афганистана. Люди могут покинуть страну только через эту воздушную гавань, другие пути вылета из страны отрезаны.

Байден добавил, что среди упомянутых шести тысяч военных есть служащие 82-й дивизии, обеспечиваещей безопасность на взлетно-посадочной полосе аэропорта при вылете воздушных судов.

Между тем еще три дня назад в Вашингтоне были настроены более оптимистично и заявляли о готовности ускорить темпы эвакуации из Афганистана.

Несмотря на обещания и разговоры об эвакуации в аэропорту Кабула царят паника и хаос. А талибы уже устроили охоту на граждан, сотрудничавших с американцами.