США попросили Украину помочь с эвакуацией из Афганистана людей, которым угрожают талибы - ОП
Американские власти обратились к Украине, чтобы помочь эвакуировать из Афганистана людей, которым угрожают талибы.
Об этом сообщили в Офисе президента со ссылкой на МИД.
Как сообщается, Украина дала согласие предоставить логистическую помощь в эвакуации людей из Кабула с их последующим перемещением в США или другие страны. Уточняется, что эвакуация не предусматривает предоставление убежища в Украине.
В ответ США помогут Украине эвакуировать украинских граждан.
Накануне в МИД сообщили о телефонном разговоре главы министерства Дмитрия Кулебы с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.
По данным ведомства, стороны договорились о взаимодействии для осуществления последующих этапов эвакуации украинцев из Афганистана.
Напомним, в воскресенье утром, 22 августа, в Киеве приземлился военно-транспортный самолет Ил-76МД, на борту которого были эвакуированные из Афганистана украинцы и афганские беженцы.
По словам главы ОП Ермака, на территории Афганистана все еще находятся более сотни граждан Украины. Их должны эвакуировать в течение ближайших дней.