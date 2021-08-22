Американские власти обратились к Украине, чтобы помочь эвакуировать из Афганистана людей, которым угрожают талибы.

Об этом сообщили в Офисе президента со ссылкой на МИД.

Как сообщается, Украина дала согласие предоставить логистическую помощь в эвакуации людей из Кабула с их последующим перемещением в США или другие страны. Уточняется, что эвакуация не предусматривает предоставление убежища в Украине.

В ответ США помогут Украине эвакуировать украинских граждан.

Накануне в МИД сообщили о телефонном разговоре главы министерства Дмитрия Кулебы с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.

По данным ведомства, стороны договорились о взаимодействии для осуществления последующих этапов эвакуации украинцев из Афганистана.

Напомним, в воскресенье утром, 22 августа, в Киеве приземлился военно-транспортный самолет Ил-76МД, на борту которого были эвакуированные из Афганистана украинцы и афганские беженцы.

По словам главы ОП Ермака, на территории Афганистана все еще находятся более сотни граждан Украины. Их должны эвакуировать в течение ближайших дней.