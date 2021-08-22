На территории Афганистана все еще находятся более сотни граждан Украины. Их должны эвакуировать в течение ближайших дней.

Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак, передает "Украина 24".

По его словам, приземлившийся сегодня в Киеве эвакуационный борт из Кабула не будет последним.

Как сообщили в ОП, утром в воскресенье в столицу прилетел самолет из Кабула, на котором были 83 человек. Лишь 31 из них были украинцы, остальные - иностранные граждане. Домой вернулись 12 украинских военных.

Также сообщалось, что украинский эвакуационный самолет вылетел из Афганистана в субботу.

Ранее в Госдепе сообщили, что власти Украины согласились принять мигрантов из Афганистана. Как писала "Страна", Зеленский пошел на это, чтоб улучшить отношения с США накануне встречи с Байденом.

Кроме того, мы писали, что украинцев из захваченного талибами Афганистана эвакуируют двумя самолетами. Один из них уже в Кабуле. Более 150 украинцев и членов их семей обратились с просьбой эвакуировать их из захваченного талибами Афганистана.