Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия совсем скоро вернется в Афганистан.

Об этом он рассказал во время митинга в Алабаме, как передает "РИА Новости".

По его мнению, США нужно будет вернуться в Афганистан, но только "когда будет подходящий момент".

По его словам, он "слышал, что Россия собирается вернуться (в Афганистан - Ред.)". При этом он добавил, что всем, кто входил туда, потом "было не хорошо".

Кроме того, по мнению экс-президента, США сдали армию врагу, а решения Джо Байдена привели к тому, что флаг "Талибана" будет висеть над посольством США в Кабуле на 20-летие теракта 11 сентября в Нью-Йорке.

Кроме того, Трамп назвал случившееся "самым великим унижением американских военных за всю историю". Также он заявил, что с уходом войск в Афганистане осталось оборудование на $83 млрд.

Напомним, американские войска покинули Афганистан после чего страну захватили талибы. 15 августа без боя был взят Кабул, из которого эвакуируют иностранцев и афганцев, не согласных с новым режимом.

Также мы писали, что Трамп потребовал отставки Байдена после краха политики США в Афганистане.