Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Афганистане угрожает безопасности России.

Об этом он заявил на встрече с представителями партии "Единая Россия".

"Представьте себе, в любую из стран въехали беженцы… кто эти беженцы? Откуда мы знаем? Их могут быть тысячи, а то и сотни тысяч. А может быть и миллионы. А у нас с этими нашими ближайшими союзниками и соседями даже нет визовых ограничений. Да граница-то какая? Тысяча километров. Сел на что угодно, хоть на машину, хоть на осла, и поехал по степи. И чего мы будем с этим делать?" - сказал Путин.

По его словам, это имеет отношение к безопасности и напрямую связано с гражданами РФ. Он добавил, что не хочет, что в России появились боевики под видом беженцев.

Напомним, тем временем Украина согласилась помочь США эвакуировать афганцев, которым угрожают талибы.

Сегодня утром в Киеве приземлился военно-транспортный самолет Ил-76МД, на борту которого были эвакуированные люди из Афганистана - украинцы и афганские беженцы.

Кроме того, на территории Афганистана все еще находятся более сотни граждан Украины. Их должны эвакуировать в течение ближайших дней.