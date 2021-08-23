Командование немецкой армии сообщило о перестрелке, которая произошла рано утром 23 августа в аэропорту Кабула. Неизвестные убили одного афганского бойца и ранили еще троих.

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Бундесвера.

В сообщении указано, что инцидент случился в 04:13 (05:13 по киевскому времени - Ред.). Перестрелку спровоцировали неизвестные, которые напали на афганцев у северного входа в аэропорт столицы страны. В результате погиб один представитель сил безопасности Афганистана, еще трое получили ранения.

В перестрелке, по информации Бундесвера, также участвовали немцы и американцы, никто из них не погиб и не был ранен.

Напомним, "Страна" писала о том, что в Кабуле на два дня решили закрыть аэропорт. Там собралось большое количество людей, и это время намереваются использовать, чтобы все они смогли эвакуироваться. После этого планируется снова открыть аэропорт.

Также мы писали о том, что в аэропорту Кабула военные США держат под прицелом афганцев, которые хотят покинуть страну после победы "Талибана", и кормят их сухпайками со свининой.