Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о своем неприятии дополнительного приема беженцев из захваченного "Талибаном" Афганистана.

Об этом сообщает Austria-Today.ru.

По его словам, Австрия уже внесла "непропорционально большой вклад" в несколько последних лет. Так, страна является "домом для одной из крупнейших афганских общин в Европе. Поэтому, как объясняет канцлер, Австрия больше не должна принимать беженцев.

"При мне на посту канцлера этого не произойдет", - утверждает Курц.

Канцлер добавил, что Австрия не повторит "ошибок" 2015 года, когда страну заселила волна беженцев. Вместо этого, по его мнению, нужно помогать людям в соседних государствах. В числе таких стран Курц упомянул Туркменистан и Узбекистан - раньше они принимали небольшое количество беженцев.

Кроме этого, Курц не сомневается, что талибы, завоевавшие Афганистан, "жестоки", а условия жизни в стране "ужасны".

"Но все должны понимать, что не все в наших руках. Мы не можем заниматься делами в других странах", - объяснил канцлер.

Напомним, в аэропорту Кабула, столицы Афганистана, собралось большое количество афганцев, которые хотят покинуть страну. Американские солдаты держат их под прицелом и выдают сухпайки со свиным мясом, есть которое согласно мусульманской вере запрещено.

Кроме этого, президент США Джозеф Байден и глава Кабмина Испании Педро Санчес договорились о размещении работавших на США афганцев на двух военных базах на юге Испании.