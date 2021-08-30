Комментируя ситуацию в Афганистане, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что итоги операции в этой стране демонстрируют невозможность искусственно создаваемой демократии.

Об этом со ссылкой на интервью Макрона французскому каналу TF1 сообщает ТАСС.

По словам Макроона, стало понятно, что демократические правительства не могут быть навязаны извне. В качестве примеров, президент Франции привел ситуацию не только в Афганистане, но и в Ливии, и в Ираке.

Макрон считает, что демократию в принципе не создать с использованием оружия - несмотря на то, сколько пройдет времени - будь то некоторое количество месяцев или же десятки лет. Французский лидер считает, что демократия как проявление народной воли формируется в ходе истории, а также способности той или иной нации выдвигать из своей среды руководителей.

Напомним, "Страна" писала о том, что сейчас уже почти все страны эвакуировали гражданских лиц из Афганистана и начали вывозить военных. Полностью операцию планируют завершить к 31 августа.

Также мы сообщали, что талибы анонсировали создание правительства Афганистана, куда могут войти женщины.