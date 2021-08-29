В Афганистане, где власть захватили талибы, Центробанк поручил всем частным и международным банкам ограничить выдачу наличных клиентам: физлица теперь могут получить не больше 200 долларов в неделю.

Об этом сообщает India TV.

Такое распоряжение финансовый регулятор объясняет финансовыми трудностями в стране. Также указано, что эта мера временная. Афганцам рекомендуют пользоваться электронными переводами.

За несколько часов до того, как Центральный банк сделал такое распоряжение в Кабуле сотни людей приняли участие в акции протеста против закрытия банков.

Ранее власти США заморозили резервы правительства Афганистана, которые хранились на банковских счетах в американских банках. Вашингтон таким образом заблокировал доступ захватившим власть в стране талибам к миллиардам долларов.

Напомним, по состоянию на 29 августа почти все страны эвакуировали гражданских лиц из Афганистана и начали вывозить военных. В целом процесс эвакуации планируется завершить до вторника, 31 августа.

Также мы писали о том, что сегодня армия Пакистана заявила об уничтожении двух террористов на границе с Афганистаном.