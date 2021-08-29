Армия Исламской Республики Пакистан уничтожила двух террористов, обстрелявших пограничный пост военных на границе с Афганистаном. Еще трое нападавших ранены.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Так, в пакистанской армии заявили, что террористы совершили вылазку с афганской территории. Они открыли огонь по пограничному посту. Пакистанские военные стали стрелять в ответ. По предварительным данным, двое террористов были убиты, трое - ранены. Кроме того, погибли двое пакистанских военнослужащих.

В армии заявили об осуждении Пакистаном использования афганской земли террористами.

Ранее мы писали о том, что Соединенные Штаты Америки нанесли ракетный удар по территории афганского Кабула в это воскресенье. В результате, по предварительным данным очевидцев, пострадали шесть человек.

Позже в Пентагоне подтвердили, что ракетный удар по территории афганского Кабула нанесли США. В американском ведомстве говорят, что беспилотник сбросил ракету на автомобиль террориста, который намеревался на заминированной машине въехать на территорию аэропорта.