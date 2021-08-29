За время проведения операции по эвакуации из Афганистана в Украину прилетели 6 самолетов с более чем 650 людьми на борту.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в воскресенье, 29 августа.

На этих самолетах вывезли граждан Украины, членов их семей, иностранных корреспондентов, правозащитников и находившихся в опасности других лиц.

Украина оказалась на 8-м месте среди стран Европы по числу вывезенных из Афганистана людей.

Фото: facebook.com/UkraineMFA

Как сообщала "Страна", в районе аэропорта Кабула 29 августа снова прогремел взрыв. По данным журналистов, это стало следствием ракетного удара по одному из домов. Ранее там произошла ночная серия взрывов, последний из которых был управляемым. Американцы взрывали склады с боеприпасами.

До того мы писали о том, что по данным российского посла, с начала операции по эвакуации в аэропорту Кабула погибли около 50 человек. Часть из них погибли вследствие стрельбы и давки при попытке улететь на транспортных самолетах.

Эвакуация американских войск из Афганистана должна закончится уже на следующей неделе - к 31 августа 2021.