Ракетный удар по территории афганского Кабула в воскресенье, 29 августа, нанесли Соединенные Штаты Америки.

Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает Reuters.

В воскресенье Соединенные Штаты нанесли военный удар по подозреваемым боевикам ИГИЛ, сообщают источники журналистов. По данным СМИ, он был нацелен против террориста-смертника, планировавшего атаковать аэропорт.

Также источники заявили, что ссылаются на первоначальную информацию, и предупредили, что она может измениться.

Напомним, сильный взрыв 29 августа прогремел в районе аэропорта Кабула. По данным афганских СМИ, ракета попала в жилой дом. По предварительной информации, в результате удара погибли два человека, трое были ранены. В числе жертв есть дети.

Также мы писали о том, что 29 августа США начали последнюю фазу вывода войск из Афганистана. Американцы планировали полностью завершить эвакуацию иностранных гражданских лиц сегодня, после этого страну покинут военнослужащие. Планируется, что полностью вывод войск из Афганистана должен завершиться уже через два дня - 31 августа.

Кроме того, сообщалось, что Украина вывезла из Афганистана более 650 человек и оказалась на 8 месте в Европе по числу эвакуированных.