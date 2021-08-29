В Пентагоне подтвердили, что ракетный удар по территории афганского Кабула 29 августа нанесли США. В американском ведомстве говорят, что беспилотник сбросил ракету на автомобиль террориста, который намеревался на заминированной машине въехать на территорию аэропорта.

Об этом со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщает AP.

Как передает агентство, беспилотный летательный аппарат уничтожил автомобиль, на котором несколько смертников направлялись в аэропорт Кабула. Очевидцы произошедшего в свою очередь утверждают, что ракеты уничтожили два автомобиля и часть жилого дома.

Позже представитель министерства обороны США в беседе с телеканалом CNN подтвердил нанесение удара по транспортному средству в столице Афганистана.

The US carried out a defensive airstrike in Kabul targeting a suspected ISIS-K car bomb, according to a US official.



“I think this threat remains beyond the next 48 hours … We're going to have to have eyes on ISIS-K,” Sen. Chris Murphy says. https://t.co/3pVrWksuEu #CNNSOTU pic.twitter.com/bV2HLxcrv5 August 29, 2021

Кроме этого, по данным USA Today, в Пентагоне также подтвердили данный факт, однако военные не располагают данными о жертвах среди мирных жителей.

Как заявили в оборонном ведомстве США, цель имела отношение к афганскому подразделению "Исламского государства".

В свою очередь, директор Афганского медиа- и коммуникационного центра "Камалуддин Камаль" написал в Твтиттере, что этим ракетным ударом разрушили дом, в котором жили три семьи, среди пострадавших - шесть человек, четверо из которых - дети. При этом он не уточнил, идет ли речь о погибших и раненых.

Напомним, взрыв 29 августа прогремел в районе аэропорта Кабула. Как сообщали афганские СМИ, ракета попала в жилой дом. По предварительной информации, в результате удара погибли два человека, трое были ранены. В числе жертв есть дети.

Помимо этого, мы писали, что большинство стран уже завершили эвакуацию гражданских лиц из Афганистана, справившись за несколько дней до крайнего срока, который установили талибы - 31 августа.