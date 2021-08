В Пентагоне подтвердили, что ракетный удар по территории афганского Кабула 29 августа нанесли США. В американском ведомстве говорят, что беспилотник сбросил ракету на автомобиль террориста, который намеревался на заминированной машине въехать на территорию аэропорта.

Об этом со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщает AP.

Как передает агентство, беспилотный летательный аппарат уничтожил автомобиль, на котором несколько смертников направлялись в аэропорт Кабула. Очевидцы произошедшего в свою очередь утверждают, что ракеты уничтожили два автомобиля и часть жилого дома.

Позже представитель министерства обороны США в беседе с телеканалом CNN подтвердил нанесение удара по транспортному средству в столице Афганистана.

The US carried out a defensive airstrike in Kabul targeting a suspected ISIS-K car bomb, according to a US official.



“I think this threat remains beyond the next 48 hours … We're going to have to have eyes on ISIS-K,” Sen. Chris Murphy says. https://t.co/3pVrWksuEu #CNNSOTU pic.twitter.com/bV2HLxcrv5