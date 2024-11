В Украине с 1 декабря изменятся правила бронирования работников.

Кабинет министров откорректировал свое постановление №76 по отсрочкам от мобилизации 15 ноября.

В этот день как раз истек срок блокировки оформления брони через "Дию", которую ввели в октябре якобы из-за аудита Минобороны по уже забронированным гражданам - насколько честно им оформили отсрочки.

Поэтому бизнес ждал возобновления бронирований в "Дие" уже с 15 ноября, а попутно рассчитывал на запуск экономической брони (которой могли бы воспользоваться все предприятия, а не только критические, уплатив определенную сумму, порядка 25 тысяч гривен за человека в месяц).

Но вместо бизнес получил новые, куда более жесткие, условия.

Ключевые изменения следующие: привязка к зарплате - не ниже 2,5 минималок (что на сегодня составляет 20 тысяч гривен) для всех работников (то есть не только тех, кого хотят забронировать) за последний квартал. Плюс - требование по отсутствию долгов по налогам и ЕСВ. Кроме того, проверяющие станут ежемесячно мониторить предприятия, получившие статус критических, и, если выявят нарушения, аннулируют и статус, и уже оформленные брони.

В компаниях говорят, что новые требования потянут не все, поэтому количество забронированных может уменьшиться в целом как минимум на 10-15% (а это порядка 100-150 тысяч человек), а, возможно, и значительно больше.

При этом бизнес прогнозирует увеличение коррупционных схем по подтверждению критического статуса и права на бронь.

Разбирались, что меняется по бронированию.

"Бронировали по блату и прятали работников"

На большие сложности с бронированием сотрудников бизнес жаловался буквально с первых дней войны. Основная сложность была в том, что люди не дожидались отсрочки - пока оформляли бумаги, многим вручали повестки.

И только после того, как опция бронирования появилась в "Дие", ситуация более-менее нормализовалась, говорит нам руководитель концерна "Ярослав" Александр Барсук.

Впрочем, "хорошие времена" продлились недолго - 15 октября власти остановили бронирование через "Дию", пояснив это началом аудита уже забронированных. Как писали СМИ, Зеленскому показался подозрительным тот факт, что количество забронированных на критических предприятиях резко выросло: в течение двух лет их было 540 тысяч, а за последние несколько месяцев вдруг стало вдвое больше (по данным СМИ, почти втрое больше, 1,5 млн человек). И хотя в компаниях этот факт поясняют именно упрощениями бронирования через "Дию", власти запустили тотальные проверки.

Аудит должен был закончиться 15 ноября.

Пока шли проверки, бронирование фактически остановилось. Как написал в своем телеграм-канале народный депутат Александр Федиенко, руководители предприятий ВПК стали увольнять и всячески прятать своих работников от мобилизации из-за остановки бронирования.

"ТЦК уже начали обзванивать руководителей предприятий. Говорят, мы знаем, что бронирование у вас заканчивается 14-го, так что ждите в гости", - писал Федиенко. По его словам, к нему обращались работники аграрного сектора (элеватора) и предприятия ОПК, которых уже мобилизовали, несмотря на критический статус предприятий.

О том, что они фактически остались без брони, нам рассказали также представитель профсоюза завода "Антонов" Владимир Папиж и руководитель одного из хлебозаводов.

"У нас доходило до того, что водитель везет в военную часть хлеб, а ему там вручают повестку. Ранее мы удерживали водителей именно броней, так как не в состоянии платить им такую зарплату, как, к примеру, транспортные компании. Но так как отсрочки "отменили", пришлось спешно повышать оклады. И из-за этого в ноябре цены на хлеб вырастут еще на 10-15%, иначе закупать муку нам будет не за что, да и люди разбегутся", - говорит нам директор крупного хлебозавода.

В то же время продолжались бронирования через Минэкономику, хоть и очень ограниченные.

Скажем, как рассказал нам бизнесмен Вадим Гриб, он буквально на днях оформил брони для работников солнечной электростанции.

"У нас энергетика в приоритете, поэтому без проблем оформили через Минэкономики, и достаточно быстро", - говорит он.

Вместе с тем Александр Барсук отметил, что "протягивали через министерство по большому блату по несколько человек от разных предприятий".

Параллельно бизнес ждал запуска экономического бронирования, на которое, якобы, предварительно согласились власти.

Поэтому к 15 ноября ситуация накалилась до предела: одни рассчитывали, что просто снимут "блок" с бронирования через "Дию", другие - что откроют возможность бронировать людей за деньги.

Но вместо этого Кабмин принял постановление с новыми условиями. Причем они заработают только с 1 декабря (то есть до этого времени бронирование будет невозможно). А экономическое бронирование, судя по всему, вообще решили не запускать.

Как будут бронировать с 1 декабря

Как отметил Александр Федиенко, из ключевого, что появилось в обновленном постановлении правительства №76:

все бронировки будут происходить через портал "Дия", без решений Минэкономики (ранее оно присваивало предприятиям статус критических - Ред. ). По состоянию на 16 ноября в "Дие" при попытке подать заявку на бронирование сотрудников появляется сообщение, что услуга временно закрыта. "До 15 ноября продлится аудит забронированных военнообязанных. Сообщим о возобновлении сервиса, поэтому следите за обновлениями", - сообщается в "Дие", хотя срок аудита уже истек;

). По состоянию на 16 ноября в "Дие" при попытке подать заявку на бронирование сотрудников появляется сообщение, что услуга временно закрыта. "До 15 ноября продлится аудит забронированных военнообязанных. Сообщим о возобновлении сервиса, поэтому следите за обновлениями", - сообщается в "Дие", хотя срок аудита уже истек; внедряются проверки предприятий по выполнению критериев бронирования. В случае несоответствия критичность будут отменять, бронировки тоже;

один из критериев для негосударственных предприятий: начисление зарплаты для всех застрахованных лиц (то есть не только военнообязанных) за последний квартал — не менее 2,5 минимальных зарплат (20 тысяч гривен). "Не знаю, кто этот критерий выдумал, но он достаточно дискуссионный и рисковый", - отметил Федиенко. Такого же мнения придерживаются опрошенные "Страной" предприниматели. Но вернемся к этому нюансу позже;

отсутствие задолженности по уплате налогов в государственный и местные бюджеты, а также ЕСВ. Причем, как отметил глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, нет уточнения, считается ли "долг", если он возник по вине государства. "Например, если предприятие выполняло госзаказ, но с ним вовремя не рассчитались, то оно, получается, автоматически теряет право на бронирование людей", - говорит Кравец. Отметим, что критерии по налогам и зарплатам и ранее были. Но, например, по зарплате требовалось, чтобы она была не ниже, чем по региону. При этом пункты по зарплатам и отсутствию долгов не числились в списке обязательных. Получить статус критического предприятие могло, если "проходило" хотя бы по 3 критериям из списка. Теперь же зарплаты и налоги - ключевые пункты;

отсрочки, которые были выданы ранее по решению Минэкономики действуют не дольше, чем до 31 января 2025 года. То же самое по отсрочкам, оформленным через Единый государственный веб-портал электронных услуг. Переоформить брони предприятия должны будут до 28 февраля.

Зарплатный фильтр

Одно из главных нововведений - это привязка к зарплате.

Многие предприятия считают зарплатную планку в 20 тысяч явно завышенной.

"Например, для швейных предприятий это много", - говорит Барсук.

По данным Всеукраинской ассоциации пекарей, на хлебозаводах оклады также не дотягивают - они варьируются в среднем от 11 до 17 тысяч гривен.

По новым же требованиям все зарплаты на предприятии должны быть не ниже 20 тысяч в течение последнего квартала. То есть, если бронировки по-новому начнутся с 1 декабря, то такие оклады нужно подтвердить за октябрь и ноябрь, фактически задним числом. Понятно, что даже если предприятия готовы быстро повысить зарплаты всем своим работникам (что вызывает большие вопросы), то к дате "Ч" они уже явно не успеют. И смогут оформлять бронь уже только со следующего года, что позволяет военкомам использовать эту паузу для раздачи повесток. По самым скромным оценкам, без брони временно или постоянно остаются 100-150 тысяч человек. А возможно и в разы больше.

Но и в дальнейшем повысить зарплаты до 20 тысяч смогут далеко не все предприятия.

"Если, например, в Киеве средняя зарплата составляет около 26 тысяч гривен, а во Львовской области - 20 тысяч, то в Одесской области - 19,7 тысяч, Днепропетровской - 19 тысяч, Харьковской - 18,5 тысяч. К тому же отличается ситуация по отраслям, некоторые предприятия не тянут и среднюю по их региону зарплату", - говорит глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

"Критерий по зарплате, мягко говоря, завышен. Логичнее учитывать среднюю зарплату по региону, потому что, например, для Киева 20 тысяч - это нормально, а для Шепетовки - большая проблема. Но многие предприятия готовы уже на любые условия, потому что у них договора, контракты, в том числе, и на поставки по госзаказу. Компании выиграли тендеры, а работать некому, производство на грани остановки", — рассказал нам руководитель общественного объединения SAVEФОП Сергей Доротич.

Федиенко не исключает, что появятся схемы.

"Скорее всего, предприятия (небольшие), который признаны критическими, сегментируют работников. Кого-то оставят на критическом (предприятии - Ред.), всех остальных (не военнообязанных, а тех, кто не влияет на квоту) переведут на другое предприятие, которое не критическое (и на котором не нужно повышать зарплаты до 20 тысяч - Ред.)", - считает Федиенко.

По его мнению, "такие условия, конечно, сейчас нужны, но это выглядит как еще одно повышение налогов".

"И, когда со временем отменят "критичность", мы получим огромный экономический и налоговый провал", - предположил Федиенко.

Бизнесмены, с которыми пообщалась "Страна", говорят, что вынужденное повышение зарплат они заложат в цены. Поэтому будет новый скачок стоимости многих товаров и услуг. Яркий пример - ситуация с хлебом, который в этом месяце подорожает на 10-15%, в том числе из-за повышения зарплат (которые еще придется повышать, так на многих хлебозаводах они все равно меньше 20 тысяч).

Это может еще больше разогнать инфляцию, которая по итогам октября и так оказалась рекордной, ускорившись до 9,7% (по сравнению с 7,5% в сентябре). Причем подорожают, в первую очередь, продукты питания, производители которых имеют критический статус, но часто не дотягивают до выставленной Кабмином зарплатной планки.

Также бизнесмены обращают внимание на пункт в новых правилах бронирования о постоянных проверках. Они считают, что это станет фактически легализацией регулярного "обилечивания" предпринимателей со стороны контролирующих органов.

"Уже после начала проверок с октября широко стали распространены коррупционные схемы, когда за деньги подтверждается статус критического предприятия и право на бронь. Теперь же эту кормушку решили сделать вечной", - говорит предприниматель.

Что касается экономического бронирования, которого сильно ждали платежеспособные, но "не критические" компании, то от этой идеи власти в очередной раз отказались.

"В IT отрасли фактически забронированы до 5 тысяч специалистов на отрасль в 300 тысяч человек. Это ключевой вопрос для большинства заказчиков. Поэтому украинское IT - в стоп-листе, экспорт услуг падает второй год подряд. По моему мнению, экономическое бронирование за 20-30 тысяч в месяц было бы правильным решением. Механизм уже обсуждается больше года, но пока без особенного прогресса", - говорит глава компании Alcor и вице-президент по финансово-правовым вопросам ассоциации IT Ukraine Дмитрий Овчаренко.