В субботу, 16 ноября, в Украине идет 995-й день войны с Россией.

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Последние новости 16 ноября

12.01 Зеленский заявил, что Украина находится в «неплохом положении» по обещанным ей средствам ПВО.

"По количеству договоренностей о ракетах для Пэтриотов, Насамсов, Хоуков, IRIS-T и т.д., многих систем ПВО мы сейчас находимся в очень неплохом положении", - сказал президент.

Также, по его словам, "у нас появились четыре вида ракет, сейчас идут испытания». Вероятно, речь о баллистических и крылатых ракетах, о разработке которых Киев заявлял ранее.

11.05 Россия не будет вести переговоры с Украиной, пока не вернет контроль над Курской областью.

Об этом пишет Washington Post.

"Если переговоры состоятся, Россия хочет убедиться, что только украинская земля будет предметом обсуждения", - считает издание.

То же самое говорят российские эксперты. "Ясно, что Москва не начнет никаких переговоров, пока они не выгонят всех украинских солдат из Курска", - сказал газете Константин Ремчуков, главный редактор "Независимой газеты".

При этом издание констатирует, что Россия, хоть и усиливает атаки в Курской области, но добивается лишь весьма ограниченных успехов. В тоже время стратегия удержания Курской области несет риски для Украины, "поскольку опытные подразделения покинули свои позиции (на восточном фронте - Ред.) и сосредоточились на курской операции". Подробнее...

10.23 Зеленский в новом интервью заявил, что Украина "недостаточно мобилизовала" после ужесточения закона о мобилизации.

"Мы действительно мобилизовали недостаточно людей после принятия закона… Нормы закона о мобилизации нужно корректировать", -сказал президент.

Он опроверг слух, что Украина призвала полмиллиона человек после принятия закона. "Никто полмиллиона не мобилизовал", - заявил Зеленский.

9.58 Украинские военные заявляют об угрозе окружения частей ВСУ к югу от Курахово.

Офицер с позывным "Алекс" заявляет, что украинские войска попали в "мешок", но продолжают сопротивление, поскольку линия населенных пунктов Екатериновка – Успеновка, которая оказалась в полукотле, находится на высоте.

"Но открытый вопрос: стоит ли это делать дальше, или самое время предпринимать определенные действия?", - задается вопросом "Алекс", подразумевая отступление.

Россияне, по его словам, "рвутся на Успеновку и Константинопольское, чтобы перерезать пути снабжения вплоть до самой Екатериновки". Если войска РФ войдут в Успеновку, начнуся "очень серьезные проблемы", поскольку ВСУ придется налаживать логистику через поля, которые стали малопроходимыми из-за погоды. Подробнее...

8.54 Российские войска продолжают рейды через северные украинские границы.

Паблик Deep State сообщил о продвижении РФ в приграничном селе Сотницкий Казачок в Харьковской области.

Судя по карте, оно занято полностью.

Напомним, что в эту деревню на границе с Белгородской областью россияне уже заходили в июле.

8.12 В Киеве из-за падения обломков дронов загорелась многоэтажка на Оболони.

8.00 Отопления зимой по наихудшему сценарию может не быть по 5 суток, заявил экс-министр топлива и энергетики Плачков.

Плачков описал три возможных сценария прохождения зимнего периода:

1. Пессимистический: холодная зима и массированные атаки. В этом случае возможны продолжительные, непредсказуемые отключения на несколько суток для защиты энергосистемы.

2. Средний сценарий: холодная зима (-18°C…-25°C) без атак. Веерные и стабилизационные отключения будут продолжаться по 4-6 часов.

3. Оптимистический сценарий: теплая зима (-4°C…-5°C) и отсутствие массированных обстрелов. В таком случае возможны кратковременные отключения на 2 часа, которые будут организовываться по графику.