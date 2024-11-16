Вчера и сегодня президент Украины Владимир Зеленский сделал несколько достаточно резких заявлений на тему отношения Запада к войне.



Так, он подтвердил, что при Дональде Трампе будет изменение политики США в отношении Украины и это будет означать, что война закончится. Зеленский признался, что не знает, как именно она закончится. При этом заявил, что "никто не принудит Украину к капитуляции" и сказал, что конкретно сейчас он не хочет вступать в переговоры с Россией, так как Украина находится в "слабой ситуации".



Означает ли это, что Зеленский ответит отказом Трампу, если тот будет призывать Украину к диалогу с РФ, он не уточнил. Заявив лишь, что не слышал от избранного президента США требований сесть за стол переговоров с Путиным.



А вчера Зеленский "наехал" на канцлера Германии Олафа Шольца за звонок Путину (не первый, к слову, с начала вторжения), заявив, что этим канцлер открывает "ящик пандоры".



Резко раскритиковал Шольца и один из главных представителей западной "партии войны" Борис Джонсон.



Хотя, если исходить из официального заявления Берлина, ничего нового Шольц Путину не сказал: призвал к переговорам с Украиной для "заключения справедливого мира", и к выводу войск РФ.



По "мирным планам" Трампа также пока особой конкретики, кроме отдельных "сливов" в СМИ, нет.



Что же тогда беспокоит Зеленского?



Прежде всего нужно сказать, что информация о якобы согласии украинской власти на завершение войны по линии фронта идут пока лишь в формате комментариев неких анонимных источников западным СМИ.

Официально же Киев любые компромиссы отметает, заявляя о неизменности курса на войну до границ 1991 года.

Такая же позиция и у западной "партии войны".

Расчет ее и украинских властей на то, что "ястребиное" крыло республиканцев, связанное с ВПК, убедит Трампа отказаться от идеи завершить войну в Украине на основе компромиссного варианта (по линии фронта) и продолжить воевать "до победного конца". Если этот план не сработает, то у глобальной "партии войны" есть надежда на свой "московский филиал", чтоб он убедил Путина отказаться от предложения Трампа завершить войну по линии фронта. Но так как гарантий подобного отказа нет (хотя присутствие украинских войск в Курской области повышает его вероятность), то основной упор делается на работу с Вашингтоном и с другими странами Запада.



И, судя по всему, сигналы, которые оттуда идут у "партии войны" вызывают тревогу. Кадровые назначения Трампа и заявления его соратников свидетельствуют о намерениях завершить войну в краткие сроки (что возможно только по линии фронта). А звонок Шольца Путину, несмотря на "правильные" слова, сказанные в пресс-релизе канцлера, также дает основания полагать, что и власти важнейшей страны ЕС выступают за переговоры. Разговор длился целый час. И вряд ли бы обоим собеседникам понадобилось столько времени, если б они просто ограничились бы изложением своих несовпадающих точек зрения. Тем более, что еще с сентября СМИ пишут, что Шольц также склоняется к завершению войны по линии фронта. Позиция канцлера ломает конструкцию, которую сейчас выстраивает "партия войны", пытаясь организовать давление стран Европы на Трампа, чтоб тот продолжил прежнюю линию по Украине. Без Германии эта схема теряет смысл. Правда, Шольц может вскоре потерять свой пост. Однако, во-первых, выборы состоятся в феврале, а значит до марта Шольц будет занимать свой пост и сможет влиять на ход переговорах (если они начнутся).

Во-вторых, учитывая заинтересованность промышленных кругов Германии в восстановлении связей с РФ, не исключено, что данный курс продолжится при любой власти в Берлине. При условии, естественно, что на позицию скорейшего завершения войны встанет Вашингтон.



Все это, вероятно, и вызвало серию последних заявлений Зеленского, а также слив в прессу информации о возможностях Украины по созданию ядерной бомбы (для чего это было сделано мы рассказывали здесь).



В целом же "схватка за Трампа", с целью повлиять на его позицию по войне, продолжается. И конечный ее исход, судя по всему, будет ясен не ранее того дня когда он официально объявит о своем плане по Украине.