Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отреагировал на телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца и Владимира Путина. Он считает, что это чревато воссозданием "нормандского формата".

Об этом он написал в соцсети Х.

"Мы рискуем вернуться к ужасному франко-немецкому "нормандскому формату", который рассматривал Россию и Украину как равноправных собеседников во внутренней склоке", - написал Джонсон.

Джонсон считает это "позорным предательством реальности" и предлагает вместо переговоров с Россией "масштабно и быстро укрепить позиции Украины".

Он также перепостил заявление президента Владимира Зеленского, который раскритиковал звонок Шольца Путину и назвал его "открытием ящика Пандоры".

"Боюсь, Владимир Зеленский абсолютно прав", - прокомментировал Джонсон.

Напомним, вчера Шольц и Путин провели телефонный разговор, первый за почти два года. Его подтвердили в правительстве Германии.

По данным Bloomberg, стороны обсудили пути завершения войны в Украине. Также немецкий канцлер сказал Путину, что Германия продолжит поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Что означает разговор между Берлином и Москвой, мы анализировали в отдельном материале.