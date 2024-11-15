Канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Путин планируют сегодня провести телефонный разговор - первый за почти два года.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В последний раз Путин и Шольц созванивались в декабре 2022 года.

11 ноября канцлер ФРГ заявлял, что собирается "вскоре" провести первые переговоры с Путиным.

"Да, я решил поговорить с президентом России в нужное время. Но я ответственный политик, я делаю это не один", - сказал Шольц.

По его словам, сперва надо обсудить этот вопрос с Украиной и "многими другими".

Ранее канцлер ФРГ заявил, что готов к переговорам с Путиным, если они приведут к прогрессу на пути к миру.

Напомним, Шольц заявил, что ФРГ не станет поставлять Украине ракеты Taurus, чтобы не становится стороной конфликта.

Война в Украине идет уже 994-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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