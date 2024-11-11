Агентство Reuters подтверждает, что новоизбранный президент США Дональд Трамп уже поговорил с главой Кремля Владимиром Путиным по телефону, о чем вчера сообщала газета The Washington Post.

При этом агентство опровергает информацию газеты, что Украина была в курсе этого разговора.

"Министерство иностранных дел Украины заявило, что не было заранее проинформировано о звонке между Трампом и Путиным", - сообщает агентство.

Подробностей разговора Reuters не приводит, заявляя лишь, что Трамп "посоветовал Путину не обострять войну в Украине", о чем писала и WP.

У Трампа разговора не подтвердили и не опровергли.

"Мы не комментируем частные разговоры между президентом Трампом и другими мировыми лидерами", - сказал Стивен Чунг, директор по связям с общественностью Трампа.

Ранее агентство Bloomberg писало, что если Трамп будет сотрудничать с Путиным, НАТО и коллективную безопасность Запада ожидает мрачное будущее.

Мы разбирались в отдельном материале, что означает разговор между Трампом и Путиным.

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